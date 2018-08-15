أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء 15 أغسطس 2018م









شارك الموضوع :

تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية

صحيفة التيار

* وزير العدل: بيان الشرطة عن حادثة شارع النيل “محزن ومحبط جداً”

* شبهة فساد بـ”المليارات” في إتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية

* جلد السائقين بحلفا الجديدة يفجر جدلاً والسلطات ترد

* خبير إنتاج حيواني: عائد الطن من اللحوم يعادل (121) برميل نفط

صحيفة الأخبار

* المالية: إصلاحات اقتصادية جديدة خلال أيام

* مثول أحد القضاة كشاهد دفاع أمام محكمة الإرهاب

صحيفة مصادر

* نقل قيادي بارز بالمؤتمر الوطني إلى سجن أم درمان

صحيفة الصيحة

* جبهة سياسية عريضة تدفع بـ”غازي صلاح الدين” مرشحاً للرئاسة

* قاضٍ يشهد لمصلحة متهم ويكشف تعرضه للتعذيب

* المالية: الدقيق سلعة إستراتيجية ..

* والي الخرطوم لا زيادة في أسعار الخبز

صحيفة المجهر

* المالية تعلن زيادة دعم جوال الدقيق من (100) إلى (25) جنيهاُ

* شقيق طالبة الطب المختفية “صفاء” يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة

صحيفة السوداني

* والي الخرطوم: لا زيادة في أسعار الخبز والمخابز ستتسلم الدقيق اليوم

* “المالية” تكشف عن إصلاحات اقتصادية جديدة خلال أيام

* معلومات جديدة في قضية تسريب إمتحان مادة الكيمياء

صحيفة اليوم التالي

* والي الخرطوم يعلن تلاشي أزمة الخبز نهائياً أعتباراً من اليوم

* وزير العدل يطالب بعدم إطلاق النار على المواطنين العزل وتفادي الأخطاء

* البرلمان يخاطب “الصحف” رسمياً بضرورة إستبدال مندوبيها لتجاوزالأزمة

صحيفة آخر لحظة

* الحكومة: إجراءات اقتصادية جديدة خلال أيام

* البشير الى الصين مطلع سبتمبر

* وزير العدل: إعتداء النظاميين على الأطباء (سئ جداً)

صحيفة الإنتباهة

* عصيان عسكري في الجيش الشعبي بجنوب كردفان

* وزير العدل يطالب أجهزة الدولة بالكف عن إحراج الحكومة

* الكشف عن وجود (431) شركة حكومية

* إصلاحات اقتصادية جديدة خلال أيام

صحيفة الدار

* بلاغ في مواجهة فتاة الفيديو الفاضح السودانية بدول عربية

* محكمة جنايات الفساد تستمع لشهود الدفاع في قضية تسريب إمتحان الكيمياء

* امرأة تقتل طالبة بالشمالية وتحويل جثمانها للخرطوم

* محاكمة رجل وإبنيه لإعتدائهم بالضرب على مهندس بسبب وضع صورة إبنتهم في الفيس

* مصرع الشاعر الشاب ود الخاوية في حادث مروري مروع

* محكوم يشنق نفسه بسجن الهدى

الخرطوم (كوش نيوز)