أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء 15 أغسطس 2018م
تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
صحيفة التيار
* وزير العدل: بيان الشرطة عن حادثة شارع النيل “محزن ومحبط جداً”
* شبهة فساد بـ”المليارات” في إتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية
* جلد السائقين بحلفا الجديدة يفجر جدلاً والسلطات ترد
* خبير إنتاج حيواني: عائد الطن من اللحوم يعادل (121) برميل نفط
صحيفة الأخبار
* المالية: إصلاحات اقتصادية جديدة خلال أيام
* مثول أحد القضاة كشاهد دفاع أمام محكمة الإرهاب
صحيفة مصادر
* نقل قيادي بارز بالمؤتمر الوطني إلى سجن أم درمان
صحيفة الصيحة
* جبهة سياسية عريضة تدفع بـ”غازي صلاح الدين” مرشحاً للرئاسة
* قاضٍ يشهد لمصلحة متهم ويكشف تعرضه للتعذيب
* المالية: الدقيق سلعة إستراتيجية ..
* والي الخرطوم لا زيادة في أسعار الخبز
صحيفة المجهر
* المالية تعلن زيادة دعم جوال الدقيق من (100) إلى (25) جنيهاُ
* شقيق طالبة الطب المختفية “صفاء” يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة
صحيفة السوداني
* والي الخرطوم: لا زيادة في أسعار الخبز والمخابز ستتسلم الدقيق اليوم
* “المالية” تكشف عن إصلاحات اقتصادية جديدة خلال أيام
* معلومات جديدة في قضية تسريب إمتحان مادة الكيمياء
صحيفة اليوم التالي
* والي الخرطوم يعلن تلاشي أزمة الخبز نهائياً أعتباراً من اليوم
* وزير العدل يطالب بعدم إطلاق النار على المواطنين العزل وتفادي الأخطاء
* البرلمان يخاطب “الصحف” رسمياً بضرورة إستبدال مندوبيها لتجاوزالأزمة
صحيفة آخر لحظة
* الحكومة: إجراءات اقتصادية جديدة خلال أيام
* البشير الى الصين مطلع سبتمبر
* وزير العدل: إعتداء النظاميين على الأطباء (سئ جداً)
صحيفة الإنتباهة
* عصيان عسكري في الجيش الشعبي بجنوب كردفان
* وزير العدل يطالب أجهزة الدولة بالكف عن إحراج الحكومة
* الكشف عن وجود (431) شركة حكومية
* إصلاحات اقتصادية جديدة خلال أيام
صحيفة الدار
* بلاغ في مواجهة فتاة الفيديو الفاضح السودانية بدول عربية
* محكمة جنايات الفساد تستمع لشهود الدفاع في قضية تسريب إمتحان الكيمياء
* امرأة تقتل طالبة بالشمالية وتحويل جثمانها للخرطوم
* محاكمة رجل وإبنيه لإعتدائهم بالضرب على مهندس بسبب وضع صورة إبنتهم في الفيس
* مصرع الشاعر الشاب ود الخاوية في حادث مروري مروع
* محكوم يشنق نفسه بسجن الهدى
الخرطوم (كوش نيوز)
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