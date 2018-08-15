وزير المعادن يقف على أوضاع المعدنين بالمثلث

وقف الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم وزير المعادن يرافقه نائب والي الشمالية الأستاذ عثمان سليمان ومدير أمن المعادن و مدير شرطة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية، على أوضاع وأحوال المعدنين التقليديين بمنطقة المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر وعلى حجم الإنتاج والأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأكد وزير المعادن – خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري بمنجم المثلث اليوم – بأن الدولة ستعمل على تأمين السودانيين العاملين في مجال التعدين في المنطقة الحدودية، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير الحماية ومياه الشرب والصحة والأمن.
و حث وزير المعادن المعدنين بأهمية المساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني و ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لمنع تهريب الذهب؛ باعتبارها مسؤولية أخلاقية تجاه الدولة، وأكد إنشاء مؤسسات تشمل وحدة إدارية ومركز شرطة ومكتب للنيابة لمباشرة مهامها، وأشار الى قدرة الأجهزة الأمنية على حسم أي تفلتات أمنية وقطاع الطرق والحركات المسلحة، ودعا السودانيين في منطقة المثلث المساهمة في حملات جمع السلاح وتأمين الحدود.
من جانبه؛ أكد الأستاذ عثمان سليمان نائب والي الشمالية أن محلية حلفا التي تتبع لها منطقة المثلث تعمل في تنسيق تام مع كل المكونات الاجتماعية في منطقة المثلث، معلنا التزام حكومة الشمالية بتوفير الخدمات الصحية وتنظيم عمل أسواق الذهب.
ومن جانب آخر؛ قال المهندس مجاهد البلال طه مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية إن الشركة ستسير عددا من القوافل التوعوية والإرشادية للعمل على تبصير المعدنين على كيفية استخلاص الذهب وأهمية المحافظة على البيئة، مؤكداً التزام الشركة بتوفير أدوات السلامة لكافة المعدنين بمنطقة المثلث.
الجدير بالذكر؛ أن وزير المعادن تلقى تنويرا مهما عن مدى التنسيق ما بين الأجهزة الأمنية وقيادة القوات السودانية الليبية بمنطقة كرب التوم، كاشفا عن خطة استراتيجية بتأمين الحدود مع دول الجوار؛ منعا للتلاعب باقتصاد البلاد، متوعدا المهربين بملاحقتهم الفورية وإنزال عقوبات قاسية ورادعة.
سونا.