الرئاسة تجدد التزام الدولة برعاية وكفالة الأيتام

أعلن مساعد رئيس الجمهورية، موسى محمد أحمد، التزام الدولة برعاية اليتامى ومساعدتهم وتقديم الخدمات، باعتبارها من القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية الأساسية، وأعرب عن تقدير الدولة لجهود المملكة العربية السعودية لرعاية الأيتام تحت مظلة هيئة الإغاثة.
وعبّر موسى خلال مخاطبته يوم الثلاثاء، تدشين برنامج كفالة الأيتام الذي نظمته الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، عن تقديره للشركاء الوطنيين والدول الصديقة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، لما يضطلعون به من دور في رعاية اليتامى ومساعدتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وناشد المجتمع أفراداً ومؤسسات للاهتمام باليتامى ورعايتهم. وخلال الحفل قدم مساعد الرئيس نماذج من مخصصات كفالة الأيتام، التي قدمها مكتب الهيئة بالخرطوم.
وترعى الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية نحو 17 ألف يتيم في البلاد.
شبكة الشروق