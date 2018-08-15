مشروع للحد من سوء التغذية بمحليتي تلكوك وهمشكوريب

دشنت منظمة “براكتكال اكشن” برنامج شرق السودان، بالتعاون مع صندوق إعانة المرضى الكويتي، المشروع المتكامل للحد من سوء التغذية ومقاومة آثار الجفاف، الذي يستمر لمدة عامين بمحليتي تلكوك وهمشكوريب، وذلك بحضور عدد من المنظمات الوطنية والأجنبية.
وقال ممثل منظمة “براكتكال اكشن” عمر فضل الله مضوي، في احتفالية التدشين يوم الثلاثاء، إن المشروع مدته عامان ويستهدف 57 ألف أسرة بالتركيز على الأسر الرعوية وشبه الرعوية، والأسر التي بها أطفال يعانون من سوء التغذية، وأشار إلى أن المشروع تم في شكل تحالفات بين المنظمات وأن المشروع ينتهج منهجية التكامل الشاملة للعمل مع بعض لتحقيق الهدف السامي، وذلك لتخفيف وتقليل سوء التغذية بالمحليتين.
من جهته قال معتمد محلية همشكوريب، أحمد عمر، إنهم سعداء بانطلاقة المشروع الذي يمتد لمدة عامين وأن كل الشركاء يعملون بتنسيق تام في بداية المشروع، وأن المشروع سوف يحد بقدر كبير من سوء التغذية ومكافحة آثار الجفاف.
وأكد أنهم في محليتي همشكوريب وتلكوك من منطلق حاجة المجتمعات لهذا المشروع سوف يعملون بجهد كبير لتحقيق أهداف هذا المشروع بالتنسيق مع الإدارات والوزارات والمنظمات.
شبكة الشروق