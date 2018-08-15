تقنين 5 آلاف قطعة سلاح بجنوب كردفان

حصرت لجنة حصر وتقنين السلاح بولاية جنوب كردفان، أكثر من 5 آلاف قطعة سلاح مختلفة وتمت الإحاطة بها بشكل كامل، وبحث نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، بكادوقلي يوم الثلاثاء، مع اللجنة سير عملها.
وقال والي جنوب كردفان، رئيس لجنة أمن الولاية، إن اللجنة حصرت أكثر من 5 آلاف قطعة سلاح مختلفة وتمت الإحاطة بها بشكل كامل، وتم استخراج بطاقات ممغنطة لنحو 2500 من المسجلين والخطى تمضي لمنح كل المسجلين بطاقات رسمية تفيد بالإحاطة .
وقال إن نائب الرئيس وجه بزيادة الجهد للوصول إلى كل السلاح الموجود بالولاية، ومنع دخول السلاح من ولايتي شمال وغرب كردفان، وتكثيف العمل الإعلامي لتثقيف المواطنين بأهمية الإحاطة وتسجيل السلاح. وقال الوالي إن عمل اللجنة سيمضي وفق توجيهات رئاسة الجمهورية في عمليات التسجيل والإحاطة.
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