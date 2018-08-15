فوائد كبيرة للباذنجان من بينها الحماية من أمراض القلب والوقاية من السرطان

كشف دراسة صحية عن فوائد كبيرة للباذنجان أبرزها الوقاية من أمراض القلب والسرطان ومحاربة السمنة.
ووفقا لتقارير طبية، فإن الباذنجان يحتوي على الزنك والفسفور والحديد والكالسيوم وفيتامينات “B1″ و”B2″ و”B3” و”B6″، كما أن قشره غني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.
الوقاية من أمراض القلب والسكر
وأثبتت الدراسات أن الباذنجان يقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب نظرا لأن مضادات الأكسدة الموجودة في الباذنجان تقلل من الإصابة بأخطاره، فضلا عن تخفيضه مستوى الكوليسترول الضار.
وأكدت الدراسات أن الباذنجان غني بالألياف القادرة على خفض مستوى السكر في الدم، نظرا لأنها تبطئ عملية الهضم وبالتالي تقلل عملية امتصاص السكر، ما يجعل مستوى السكر في وضع مثالي.
وأشار التقرير إلى أن الباذنجان يساعد في خفض الوزن والتخلص من الكيلو غرامات الزائدة في الجسم نظرا لأنه غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية، كما أنه يحتوي على 13 نوعاً من المركبات التي لديها القدرة على محاربة السرطان والسمنة.
جمال البشرة والشعر وتوصيه للحوامل
ويساعد الباذنجان أيضا على جمال البشرة الشعر، حيث يساعد في الحصول على بشرة نقية، فغنى الباذنجان بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية يساعد في الحفاظ على صحة الجسم، ما ينعكس على المظهر الخارجي بجلد صحي، فضلا عن نضارة ورطوبة البشرة، كذلك مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وذلك من خلال محتوى الباذنجان من مضادات الأكسدة القوية، وتغذية جذور الشعر وتقويته.
وفي الباذنجان فوائد للحوامل، فقد أشارت الدراسات إلى أن تناول الباذنجان أثناء الحمل آمنا، ويمكن إضافته ضمن نظام غذائي سليم ومخصص للحمل، فضلا عن أنه يعزز نمو الجنين.
طريقة التناول
ووجهت الدراسات عدة نصائح حول طريقة تناول الباذنجان، التي فضلت أن يكون مشويّاً أو مسلوقاً، وتجنّب تناوله مقليّاً حتى لا يُصبح محمّلاً بالسّعرات الحراريّة التي قد تُساهم في زيادة الوزن والإصابة بالسُّمنة.
كما أكدت ضرورة عدم إزالة قشوره التي تمنح العديد من الفوائد الصحيّة، ونصحت الطهاة برشه بالقليل من الملح أثناء طهوه لخفض مرارته وتقليل كمّية الزّيت الذي يمتصّه.
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