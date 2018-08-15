(10) شركات أجنبية ووطنية تنقب عن الذهب بكسلا

أعلنت ولاية كسلا عن منح (10) شركات اجنبية و وطنية حق العمل فى مجال التنقيب عن الذهب فى الولاية وتخصيص عدد من مربعات التعدين للعمل بها.
وأكدت الاستاذة عفاف عوض فضل السيد مفوض الاستثمار بالولاية لـ(smc) اكتمال الدراسات و المسوحات لهذه الشركات التى يتوقع لها الدخول فى مرحلة الانتاج خلال الربع الاخير من هذا العام، مشيرة إلى إن هذه الشركات ستدعم الاقتصاد كما ستوفر فرص العمل بالولاية، مبينة أن حكومة الولاية تولى امر الاستثمار اهمية بالغة وذلك من خلال القوانين والتشريعات اضافة لتبسيط الاجراءات المتبعة للمصادقة على المشاريع.
كاشفة عن جملة من المشاريع الاستثمارية فى مجالات اخرى تم المصادقة عليها ينتظر ان تبدا الدخول في الانتاج وتشمل الانتاج النباتى والحيوانى والتصنيع الغذائى والاعلاف والرخام.
كسلا (smc)