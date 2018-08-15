إتحاد المخابز: مخابز الخرطوم إستلمت حصتها كاملة من الدقيق

أكد إتحاد المخابز إستلامهم الحصص المخصصة للدقيق كاملة دون نقصان، في وقت نفي فيه وجود زيادات في أسعار الخبز.
وقال بدر الدين الجلال الأمين العام للإتحاد لـ(smc) أن كل المطاحن تعمل بالطاقة القصوي لتوفير الدقيق وإنسيابه بالصورة المطلوبة، مشيراً إلي إستلام جميع المخابز بولاية الخرطوم حصتها من الدقيق كاملة، متوقعاً إنتهاء أزمة الخبز خلال اليوم أو غداً كحد أقصي.
يذكر أن وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أعلنت عن زيادة دعم جوال الدقيق من (100) جنية إلي (250) جنية وذلك حرصاً علي إستمرارية عمل المخابز دون توقف وتخفيفاً لأعباء المعيشة.
الخرطوم (smc)