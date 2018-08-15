البحرية السودانية تستقبل سفينة الدورية الروسية









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استقبلت رئاسة أركان القوات المسلحة السودانية بولاية البحر الأحمر ممثلة في قاعدة بورتسودان البحرية سفينة الدورية الروسية {يوس لاف رودري }

وأوضح قائد قاعدة بورتسودان البحرية عميد مهندس ركن بحري موسى أحمد موسى خلال مراسم استقبال السفينة الروسية بميناء بورتسودان الشمالي أن الزيارة تعد الأولى للبحرية الروسية، موضحاً أن الزيارة حظيت باهتمام كبير من القيادات السياسية والعسكرية بالبلدين، مشيراً إلى البرنامج المصاحب للزيارة والذي يشمل تبادل الزيارات بين قائد السفينة وأركان حربه والقيادات السياسية والأمنية والعسكرية بالولاية بالإضافة إلى البرنامج الرياضي باستاد بورتسودان، كما تستقبل السفينة زيارات المواطنين يوم غد الجمعة.

من ناحية ثانية احتفلت القوات المسلحة بولاية البحر الأحمر بكل مكوناتها بالعيد الرابع والستين للقوات المسلحة وشمل برنامج الاحتفال تنفيذ المشروع الخلوي لتدريب قوات الدفاع الجوي، وتخريج دفعة جديدة من مجندي القوات البحرية.

سونا.