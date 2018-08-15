صحيفة تفجر مفاجأة بشأن مستقبل زيدان

يستهدف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تدريب فريق جديد في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل.
فوفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، يبدو أن زيدان سيضع قدميه داخل الدوري الإنجليزي عبر بوابة “مانشستر يونايتد”، خلفا لجوزيه مورينيو.
ولم تبدأ أية مفاوضات بين الطرفين إلى الآن، إلا أنه من المتوقع وفقا للصحيفة أن تتم في المراحل الأخيرة من الموسم الجاري.
ورحل زيدان عن تدريب “ريال مدريد” في نهاية الموسم الماضي، وتعاقدت إدارة الملكي مع جولين لوبيتيجي لخلافته في الموسم الجديد.
وحظي الفرنسي بمسيرة تدريبية ناجحة مع المرينغي، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.
سبوتنك