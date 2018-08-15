رئيس القضاء يلتقي بالقنصل المصري بالخرطوم

استقبل مولانا البروفيسور /حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء بمكتبه اليوم وئام سويلم القنصل العام بجمهورية مصر العربيه بالخرطوم بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان وذلك بحضور القنصل العام الجديد أحمد عدلي إمام.
وثمن رئيس القضاء جهود القنصل العام السابق والخدمات القنصلية بالخرطوم، مشيدا بتعاونه مع السلطه القضائية وتعزيز ودفع علاقات البلدين.
ورحب بروفيسور دفع الله بالقنصل الجديد لجمهورية مصر متمنياً له التوفيق في عمله بالسودان.
من جانبه شكر سويلم رئيس القضاء، مشيدا بتعاون السلطة القضائية وأمن على العلاقات الأزلية بين البلدين، شاكرا السودان حكومة وشعبا على روح التعاون والإخاء.
من جانبه أكد أحمد عدلي إمام القنصل الجديد لجمهورية مصر تعزيز ودفع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين .
سونا.