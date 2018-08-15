عويشة يعلن اكتمال وصول حجاج الخرطوم لمكة

أعلنت بعثة حجاج ولاية الخرطوم تكامل أعداد حجاجها بمكة المكرمة للحجاج الواصلين عبر جدة والمدينة المنورة ، مؤكدة اكتمال استعداداتها لمرحلة المشاعر المقدسة.
وقال د. جابر إدريس عويشة المشرف العام على بعثة حجاج ولاية الخرطوم في تصريحات إعلامية لدى وصوله لمطار الملك عبد العزيز بجدة يرافقه الأستاذ عمر مصطفى علي ، رئيس بعثة حجاج ولاية الخرطوم ـ قال إن بعثة حجاج الولاية المكونة من 6 حملات بإجمالي 7248 حاجا قد اكتمل وصولهم إلى مكة المكرمة قادمين على مسارين: الأول من المدينة المنورة حيث زارها أكثر من 70% من حجاج الولاية في الموسم الأول، والمسار الثاني من السودان مباشرة ، مؤكدا اكتمال الاستعدادات للمراحل المقبلة، مشيرا إلى استقرار الخدمات التي تقدمها بعثة الولاية لحجاجها في مجالات الإسكان والإطعام والإرشاد ليتفرغوا للعبادة وأداء المناسك.
وترحم د.عويشة على أرواح الفقيدين الحاجين اللذين احتسبتهما البعثة أمس واليوم، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يكتب لهما أجر الحج.
سونا.