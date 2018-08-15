السودان: فتح طريق بارا- امدرمان لحركة المركبات

أعلنت إدارة المرور بولاية شمال كردفان عن فتح طريق الصادرات (بارا – جبرة الشيخ – أم درمان) أمام حركة المركبات خاصة الشاحنات وعربات الملاكي عدا البصات السياحية والحافلات السفرية اعتبارا من يوم غد الخميس حتي إنتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك وذلك لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين لقضاء إجازة العيد بالولاية
وأكد مدير الإدارة العامة لشرطة المرور بالولاية العقيد شرطة إبراهيم بشارة في تصريح لسونا جاهزية شرطة المرور لتوفير السلامة المرورية والإنتشار بواقع أربع دوريات على طول الطريق وأشار الي رفع درجة الاستعداد لدى قواته بداية من الخميس وحتى انتهاء إجازة العيد
وجدد مدير شرطة مرور الولاية الحرص على تنفيذ خطة محكمة لمساعدة المسافرين من خلال وجود نقاط ثابتة على الطريق بالإضافة الى وجود نقاط متحركة حسب الاحتياج على الطرق
الجدير بالذكر ان طريق الصادرات (بارا – جبرة الشيخ – ام درمان) البالغ طوله (321) كيلومتراً قد تم فتحه امام حركة السير بعد العمل الذي تم فيه أعقاب تسبب السيول والأمطار في جرف جزء من الطريق الذي يختصر المسافة بين الأبيض وأم درمان إلى النصف.
الابيض 15-8-2018 (سونا)