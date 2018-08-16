امير قطر يعزي الرئيس السوداني

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث غرق مركب كان يقل تلاميذ في نهر النيل شمال السودان.
كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية إلى فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث غرق مركب كان يقل تلاميذ في نهر النيل شمال السودان.
وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث غرق مركب كان يقل تلاميذ في نهر النيل شمال السودان.
الدوحة – قنا
1 التعليقات
sudfa
2018/08/16 at 1:18 ص (UTC 3) رابط التعليق
انا لله وانا الية راجعون ,,,,
الي متي يا عمر اما ان الاوان ان تترجل من سفينة السودان ,,,,
الشعب تعب من اوهامك و مسرحياتك القديمة ,,,,,,
الي الله الشكوي و الرجاء