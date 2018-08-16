تصنيف الفيفا .. تراجع تاريخي لمصر .. وتونس الأول إفريقيًا وعربيًا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التصنيف الشهري للمنتخبات، ليكون التصنيف الأول بعد انتهاء بطولة كأس العالم والتي أقيمت بروسيا 2018.
وشهد التصنيف تراجع تاريخي للمنتخب المصري حيث تراجع الفراعنة 20 مركزًا بعد النتائج المخيبة في بطولة كأس العالم والتي شهدت الخروج بدون أي نقاط بعد الخسارة من أوروجواي وروسيا والسعودية.
وأصبح المنتخب المصري في المركز الـ65 عالميًا، والعاشر إفريقيًا بعد كلاً من تونس والسنغال والكونغو الديمقراطية وغانا والمغرب والكاميرون ونيجيريا ومالي.
المنتخب المصري تواجد في الترتيب الثالث على مستوى المنتخبات العربية بعد كلاً من تونس والمغرب حيث حقق نسور قرطاج فوزًا على حساب المنتخب البنمي في كأس العالم بعد الخسارة من بلجيكا وإنجلترا، في المقابل قدّم المنتخب المغربي أداء جيدًا رغم الخروج من دور المجموعات حيث تعادل أسود الأطلس أمام المنتخب الإسباني مقابل خسارتين من البرتغال وإيران.
وعلى المستوى العالمي، جاء المنتخب الفرنسي بطل العالم في صدارة الترتيب ليستعيد الديوك الفرنسية المرتبة الأولى للمرة الأولى منذ مايو 2002، في المقابل ارتقى المنتخب البلجيكي للمركز الثاني، وتواجد المنتخب البرازيلي والذي ودع المونديال من دور ربع النهائي في المركز الثالث، في المقابل قفز المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم للمركز الرابع ليستعيد منتخب الأبيض والأحمر أفضل مركز حققه عندما احتل نفس الترتيب في يونيو 2013.
وجاء ترتيب أفضل 10 منتخبات عالمية كالتالي:
1 – فرنسا
2- بلجيكا
3- البرازيل
4- كرواتيا
5- أوروجواي
6- إنجلترا
7- البرتغال
8- سويسرا
9- أسبانيا
10- الدنمارك
وجاء أفضل 10 منتخبات إفريقية كالتالي:
1- تونس (الترتيب 24)
2- السنغال (الترتيب 25)
3- الكونغو (الترتيب 37)
4- غانا (الترتيب 45)
5- المغرب (الترتيب 46)
6- الكاميرون (الترتيب 47)
7- نيجيريا (الترتيب 49)
8- بروكينا فاسو (الترتيب 52)
9- مالي (الترتيب 63)
10 مصر (الترتيب 65)
مصراوي