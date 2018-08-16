كم تبلغ ثروات العائلة المالكة البريطانية.. وراتب الملكة؟

تستحوذ العائلة المالكة البريطانية على اهتمام كثير من الناس حول العالم، ويهتمون بتفاصيل حياتهم الملكية التي تختلف عن حياة الآخرين، ومن الأمور التي قد يتساءل الشخص عنها هي ما مقدار ثروة العائلة وأفرادها؟.
نشرت مجلة فوربس الأمريكية تقريرًا حول حجم ثروة العائلة البريطانية، وقدرتها بنحو 88 مليار، وجاءت الملكة إليزابيث الثانية كأغنى أفراد عائلتها حاليًا بثروة تقدر بـ530 مليون دولار، بحسب صحيفة “تايم” البريطانية.
وتبلغ ثروة الأمير شارلز، زوج الملكة، 400 مليونِ دولار، والأمير ويليام 30 مليون دولار، وزوجته كيت مديلتون 7 ملايين دولار، والأمير هاري 25 مليون دولار، وزوجته ميجان ماركل 5 ملايين دولار.
وتتوزع ثروة الملكة إليزابيث ما بين أصولًا من محفظة استثماراتها والتي تشمل المجوهرات والعقارات التي ورثتها عن والدها مثل Balmoral Castle في سكوتلاندا و منزل Sandringham، وتبلغ قيمة المنزلين بنحو 175 مليون دولار.
وأضافت الملكة 9 ملايين دولار لثروتها من خلال مشاركتها في سباقات الخيول خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وتحصل الملكة على راتب سنوي بنحو 25 مليون دولار باعتبارها دوقة لانكاستر. وبالإضافة إلى ذلك تنال مخصصات من الحكومة تبلغ 100 مليون دولار، لتغطية الواجبات الرسمية مثل السفر وأعمال الصيانة في القصر الملكية.
مصراوي