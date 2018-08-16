أول تعليق من الخارجية الأمريكية على رفض “خامنئي” العرض الذي قدمه “ترامب”

علقت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، على رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، لعرض التفاوض الذي قدمه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.
وأكدت “نويرت” خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة واشنطن، الثلاثاء، أن بلادها تقف بقوة وحزم ضد سلوك إيران المخرب وأنشطتها الخبيثة، وأن حكومة بلادها أعلنت بوضوح سياساتها حيال إيران، وملتزمة بها بشدة.
وأعربت المتحدثة عن قلق واشنطن المستمر من استمرار السلوك السيئ لإيران في العالم، مؤكدًة أن الولايات المتحدة ليست البلد الوحيد الذي شاهد هذا السلوك وتضرر منه وقلق من استمراره، بل إن الدول الأخرى لديها نفس الموقف.
ورفض المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، في خطاب له، الاثنين الماضي، العرض الأميركي بالتفاوض مجددا، معبرا في الوقت نفسه عن ندمه من المفاوضات السابقة التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي عام 2016، مستبعدا حدوث مواجهة مع الولايات المتحدة.
صحيفة المرصد