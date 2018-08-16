قيادات بحركتي “مناوي” و”جبريل” ترتب للانضمام إلى ركب السلام

كشفت حركة العدل والمساواة بقيادة العميد “بخيت دبجو” عن ترتيبات لانضمام قيادات بارزة من حركتي “مناوي” و”جبريل” بكل من ليبيا وجنوب السودان للسلام، وذلك عقب اتفاق فرقاء جنوب السودان بالخرطوم.
وقال الأمين السياسي للحركة “محمد عبد الله هريو”- حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية- إن هذه القيادات أكدت انضمامها للسلام من خلال اتصالاتها المستمرة مع حركة العدل والمساواة، مشيراً إلى أن الأوضاع داخل الحركات المسلحة أصبحت طاردة لذلك فضل الكثير من منسوبيها وقياداتها الجنوح للسلام.
وتوقع “هريو” انضمام المزيد من القيادات للسلام خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن العديد من منسوبي هذه الحركات يرفضون الارتزاق بليبيا، مبيناً أن هذه الحركات أصبحت تواجه الهلاك في قتالها مع “حفتر”.
صحيفة المجهر السياسي
1 التعليقات
كوكي
2018/08/16 at 1:50 م (UTC 3) رابط التعليق
يعني ماعلشان قناعة من اجل السلام ,وهل فعلا الناس دي شالت السلاح علشان عندها مظالم طيب هل اتحلت المظالم دى ؟ولا بس علشان الوضع في ليبيا بقي ضاغط ومافي فائدة والجنوبيين ضغطوا عليهم عايزين يرجعوا ويشيلوا شويه من الكيكه ونحن المساكين لاتبع الحكومه ولا تبع المعارضه نشاهد في قسمتهم ونحن جيعانيين .