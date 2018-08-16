ارتفاع الوفيات وسط الحجاج السودانيين إلي ثلاث

قال رئيس البعثة الطبية للحجاج السودانيين د. معتز عبدالله عبدالهادي أن البعثة إحتسبت ثلاثة من الحجاج “وفيات طبيعية” اثنان منهم من ولاية الخرطوم وهم الصادق احمد الطيب. وأحمد الختيم بدوي طمل اضافة لأحمد عبداللة البشير من الجزيرة.
ووصف في تصريحات للبعثة الإعلامية الحالة الصحية العامة للحجاج بانها ممتازة وتسير الخطة وفق ما تم التخطيط لها بفضل الله.
مشيرا الي توفر العيادات بكافة القطاعات تتم تعطيتها بواسطة كوادر طبية وصحية مؤهلة ومدربة في كافة أماكن سكن الحجاج.
منوهاً إلي أنها ترفع تقاريرها على مدار الساعة بصورة دورية بإشراف كامل من رئاسة البعثة.
مبيناً أن التردد علي العيادات في معظمه لحالات الالتهابات البسيطة والجهد العضلي .
وقال رئيس البعثة أنهم أكملوا خطتهم لأيام المشاعر والتغطية الصحية لجميع مواقع سكن حجاج السودان وأن يعودوا للوطن بكامل الصحة والسلامة بحجٍ مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور.
شبكة الشروق