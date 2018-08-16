كرامة: الدولة تدعم جوال الدقيق بـ250 جنيهاً

قال وزير الصناعة، موسى كرامة، إن الدولة تدعم جوال الدقيق بـ250 جنيهاً. ونفى وجود أي اتجاه لاستيراد القمح أوالدقيق، وأكد كرامة أنه لا توجد مشكلة في توفر القمح أو المخزون والقدرة على الطحن.
وشدد كرامة الذي كان يتحدث في اجتماع بالبرلمان خُصص لمناقشة أزمة الخبز، على أن ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول فتح باب الاستيراد للقمح عار من الصحة، وأكد أن الأزمة ستنجلي ابتداءً من يوم الخميس.
وقال ليس من مصلحة السودان استيراد القمح أوالدقيق وشرح كرامة تدخل الدولة بدعم جوال القمح من 100 جنيه إلى 250 جنيهاً لتجاوز الأزمة، موضحاً أن المطاحن استمرت في عملها بصورة جيدة بعد توقف بعضها خلال اليومين الماضيين.
وأبان وزير الصناعة أنه لا توجد مشكلة في توفر القمح أو المخزون والقدرة على الطحن بطاقة المخابز، مشيراً أن المشكلة كانت في دعم جوال القمح .
ودعا كرامة إلى دعم المنتجين بدلاً من دعم القمح والدقيق المستورد، وعزا وزير الصناعة الأزمة إلى تهريب وتسريب سلعة القمح والدقيق، داعياً إلى تشديد وإحكام الرقابة والمحاسبة.
من جانبه تطرق طارق شلبي، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إلى جهود وزارة المالية ودعمها لجوال القمح بواقع 250 جنيهاً للجوال من خارج الميزانية، داعياً إلى تضافر الجهود لتحديد الشرائح الضعيفة التي يجب دعمها مباشرة مشدداً على ضبط تسرب وتهريب الدقيق.
شبكة الشروق