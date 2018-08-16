“المعادن”: عروض مغرية وتسهيلات للاستثمار في التعدين

كشفت وزارة المعادن، عن عروض مغرية وتسهيلات للراغبين في الاستثمار بمجال المعادن، وأعلنت أنها أعدت خارطة متكاملة تشمل كل المعادن الموجودة في باطن الأرض بالسودان، لتسهيل المهمة للمستثمرين بالداخل والخارج للاستثمار في التعدين.
وقال وزير المعادن، محمد أحمد علي، إن التعدين سيشهد طفرة كبيرة على مستوى السودان تشمل تنظيم الأسواق وتوفير الخدمات للمعدّنين والشركات.
ودعا الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بدنقلا يوم الخميس، في خاتمة زيارته للولاية الشمالية والتي استغرقت ثلاثة أيام، دعا المستثمرين بالداخل والخارج للإقبال على الاستثمار في مجال المعادن بالسودان.
وأعلن عن تنظيم ورشة للترويج عن المعادن بالسودان عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، كما شدد على التزام الوزارة بتشييد وحدة علاجية بجبل البوم والمثلث وتوفير مياه الشرب للمعدّنين بالمثلث .
ودعا بنك السودان للاجتهاد أكثر لتغطية كل مناطق التعدين، وقال إن التحدي الذي يواجه بنك السودان اليوم فتح منافذ للبنك لشراء الذهب من المعدّنين بكل مناطق السودان.
شبكة الشروق