الشرطة: خطة لتأمين عطلة عيد الأضحى المبارك

عقدت هيئة قيادة شرطة ولاية الخرطوم اجتماعها الدوري برئاسة اللواء شرطة حقوقي / إبراهيم عثمان عبد الرحيم مدير شرطة الولاية بحضور مديري الدوائر والإدارات المتخصصة ومديري شرطة المحليات
واستعرض الاجتماع الموقف الجنائي والأمني بالولاية والذي أشار الى الانخفاض الملحوظ في البلاغات خلال الشهر المنصرم خاصة جرائم الطمأنينة العامة والآداب والأديان والقوانين الأخرى فضلاً عن زيادة نسبة تسجيل بلاغات سرقة السيارات بفضل الخطط المنعية والكشفية.
وأطمأن الاجتماع على خطة تأمين عطلة عيد الأضحى المبارك بتأمين المساجد وساحات الصلاة والأسواق العامة وأسواق الماشية والمحلات التجارية فضلاً عن الأطواف الليلية بالأحياء والشوارع الرئيسية وتسهيل الحركة وفك الاختناقات المرورية
و أمن الأجتماع على استمرار خطة العمل المنعى عبر الدوريات والارتكازات الليلية والانتشار الشرطي المكثف بالشوارع والتقاطعات الرئيسية إلى جانب استعداد الدفاع المدني لدرء آثار الأمطار والسيول و الانتشار عبر الارتكازات النيلية خلال العطلة واطمان الاجتماع على جاهزية كافة الإدارات المنعية والكشفية والتقنية والمحليات لتنفيذ الخطط الموضوعة وشدد الاجتماع على أهمية العملية التدربية أثناء الخدمة تجويداً للأداء المهني لشرطة الولاية .
سونا.