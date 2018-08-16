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سياسية

2018/08/16

2018/08/16


رئيس القضاء يثمن دور علماء السودان


حيدر أحمد دفع الله

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أكد مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء على دور هيىئة علماء السودان الكبير في تبصير الناس بأمور دينهم وكل ما يتعلق بالفتاوي التشريعية مع مجمع الفقه الإسلامي.

وأكد خلال لقائه بمكتبه اليوم وفد هيئة علماء السودان برئاسة بروفيسور محمد عثمان صالح على استمرار التعاون المشترك لا سيما في مجال التدريب ورفع القدرات في القوانين والعلوم الشرعية وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك .

من جانبه أشار رئيس الهيئة للدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في إقامة العدل ورد المظالم والحقوق إلى أهلها داعياً إلى وضع برامج مشتركة لترقية الأداء.

سونا.

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