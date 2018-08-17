كوش نيوز: أول صور فاجعة للتلاميذ الغرقى ومركبهم والشجرة التي إصطدموا بها

تورد “كوش نيوز” أول صور فاجعة من تفاصيل حادثة غرقى تلاميذ محلية “البحيرة ” بولاية نهر النيل، عيون بريئة لأطفال زغب الحواصل في صورة جماعية كأنهم كانوا يعزون بعضهم فيما سينتظرهم، وصور أخرى للمركب الذي كان يقلهم وقد تم انتشاله وقد علقت عليه “طرح” الصغيرات من التلميذات، والشجرة التي إصطدم بها وقد حاولت الأيادي الغضة أن تتشبث بها بلا جدوى فقد كان التيار جارفاً أكبر من طاقتهم وقواهم.
وكتب الكاتب الصحافي “ابومهند العيسابي ” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً :
لا أدري كيف وقع الفاجعة الأليمة على أم ﺗﻮﺳﻞ وﺭﻳﻢ و ﺭﻫﺎﻡ و ﺟﻮﺍﻫﺮ وﻓﺎﻃﻤﺔ ، وقد فقدت دفعة واحدة خمس من فلذات كبدها في حادثة غرق تلاميذ ” البحيرة ” الـ 22.
إمتحان قاسٍ وابتلاء عظيم يواجه أمهاتهم المكلومات.
لازالت عبارة بقيت محفورة في ذاكرتي مُنذ سنوات وقد ذهبت يومها لأعزي إحدى أمهات قريتنا الثُكلى في فقد إبنها، فما أن رأتني إزدادت نحيباً، حاولت جاهداً مواساتها فباغتتني بعبارة غائرة قائلة :” موت الجنى ياولدي لأمه زي الحرق بالنار في الحشى “. الله ” لاورّاك ” إياه ..
كم جمرة إتقدت في أحشاء وقلوب هؤلاء الإمهات المكلومات التي ستظل مُتقدة كلما رأين طفلة حلوة تقدل بين إيديها كتابا .
وماهو صادم من تفاصيل الفاجعة أن هؤلاء الأطفال الغرقى لم يستغلوا المركب من أجل العبور من ضفة إلى أخرى، بل هم في رحلة بذات الضفة كانوا يبحرون عكس مجرى التيار في بحيرة متسعة هائجة كأنها محيط ليصلوا إلى مدارسهم تفادياً لوعورة الطرق في منطقة ذات طبيعة قاسية وتضاريس يصعب صراعها.
وما أكثر صدمة ما كتبه الصحفي “عرجاوي” أن كانت التعبئة لمواطني هذه المنطقة أن يواجهوا الحكومة بالإصرار بالإقامة وسط الجبال والعقارب ومحاصرة النيل يصارعون الطبيعة، وينعموا من قاموا بتعبئتهم في شققهم المفروشة المُكيفة بالعاصمة الخرطوم، أما الحكومة فهي نفسها قد تعجلت في الحلول لتركها لمواطنين مُكرهين على الإقامة في هذه المنطقة يقاسون الأمرين، ويدفعون ثمن أخطاء الكبار هؤلاء الصغار الأبرياء زُغب الحواصل.
ذهبت هذه الأرواح البريئة إلى ربها باكية لتشكوا جميع من قصروا في حقها وتجد عند خالقها النعيم والسلوى وعنده سيجتمع الخصوم .. سائلين الله أن يربط على قلوب ذويهم ويلهمهم الصبر الجميل.
الخرطوم (كوش نيوز)
المنطقة التي غرقوا بها في البحيرة
الشجرة التي إصطدم بها المركب
بعض التلاميذ الغرقى زُغب الحواصل في صورة جماعية
المركب الذي كان يقلهم
3 التعليقات
ابو عبدالرحمن
2018/08/17 at 4:40 ص (UTC 3) رابط التعليق
اللهم تقبلهم شهداء عندك وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم و صبَر ذويهم
مراكب بدائية مكانها متحف الخرطوم القومى..تكلفة رحلة البشير وصحبه الأخيرة لروسيا كانت كفيلة بشراء بنطون متواضع يقى أهلنا شر هذه البلاوى والمآسى
Lion
2018/08/17 at 5:20 ص (UTC 3) رابط التعليق
نسال الله ان يجعلهم من طيور الجنه ويصبر اهلهم وزويهم
ولكن هذه الماسي واللام كلها سيحاسب بها من اختلس اموال الشعب وبددها في الكلام الفارغ
السودان نسال الله ان يصلح حاله لاطرق ممتازه لاكباري منتشره لاطاقه كهربائيه كافيه لازراعه كافيه واقتصاد منهار حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد
2018/08/17 at 6:56 ص (UTC 3) رابط التعليق
بقلوب تملكها الحزن الشديد نسال الله لهم الرحمه و تقبلهم شهداء و عظم اجر اهلهم و اخلف لهم