كوش نيوز: العثور على طالبة الطب المختفية

بجهود مكثفة قامت بها السلطات الأمنية السودانية عادت طالبة الطب المختفية “صفاء عمر” إلى حضن أسرتها مساء اليوم الخميس قبل قليل ، بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”
وأصدر جهاز الأمن والمخابرات السوداني بياناً جاء فيه : جهاز الأمن يسترد طالبة الطب المختفية بمدينة الجنينة
تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني من التوصل لمكان الطالبة السودانية ص . ع . ز التي إختفت عن أسرتها منذ التاسع من أغسطس الجاري وأغلقت هاتفها المحمول، وكشف مدير إدارة الإعلام أنه وبمجرد توفر معلومات حول إختفاء الطالبة المذكورة، وهي طالبة طب المستوى الثاني، تم الشروع في التحري والتقصي والمتابعة للقضية، وبناء على ما جُمع واستُخلص من معلومات وإفادات تم إعتقال عدد من المشتبه في إرتباطهم بقضية الإختفاء، وانتهى الأمر إلى الوصول لمكان إختفاء المذكورة بمدينة الجنينة حيث وصلت للخرطوم عصر اليوم الخميس .
ولم تتأكد بعد أسباب إختفاء المذكورة وسفرها إلى ولاية غرب دارفور، وهل يعود ذلك لأسباب أسرية أم نوايا السفر إلى إحدى دول الجوار، لكن المذكورة بحسب مدير الإعلام ستخضع للمزيد من التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، وأكد مدير الإعلام أهمية الدور المجتمعي في الحفاظ على الشباب والطلاب وحمايتهم من الإكتئاب والأفكار الضالة ، مشيراً إلى أن الشباب هم عماد النهضة ومعاول البناء.
وكتب رئيس تحرير صحيفة السوداني الأستاذ ضياء الدين بلال قائلاً : ” رجعت لأسرتها الآن في المطار الطالبة المختفية “.
وكان لغز إختفاء طالبة الطب بجامعة الزعيم الأزهري قد شغل أسرتها التي إستعانت بمرتادي مواقع التواصل الإجتماعي للبحث عنها والتي إختفت منذ صباح الخميس الماضي.
وقال أحمد شقيق المختفية صفاء مساء السبت بحسب ما نقل عنه محرر (كوش نيوز) أنهم لم يعثروا عليها ، ووضع صورة لشقيقته بالملابس التي خرجت بها ، وكرر أحمد مناشدة الأسرة لجمهور السوشيال ميديا بتقديم أي معلومات عنها .
ويذكر أن الطالبة تدعى “صفاء عمر زين العابدين” تدرس في كليه الطب بجامعة الزعيم الأزهري، المستوى الثاني، كانت قد خرجت يوم الخميس 9 أغسطس الجاري الساعة السابعة صباحاً ولم تعد وبحثوا عنها في كل الأماكن ولم يجدوها ولم يحصلوا على أي معلومات عنها حتى مساء السبت، وهي تسكن مع أسرتها في إحدى أحياء الخرطوم، وتم فتح بلاغ فقدان لدى الشرطة.
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
ابو عبدالرحمن
2018/08/17 at 4:26 ص (UTC 3) رابط التعليق
يا ربى لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك . اللهم أحفظ اولادنا وبناتنا بما تحفط به عبادك الصالحين
Sudani
2018/08/17 at 5:09 ص (UTC 3) رابط التعليق
الحمدلله على سلامتها ولكن يجب معاقبتها اذا كانت غير مختطفه
اللهم احفظ شباب وبنات السودان من الافكار الهدامه
ابو محمد
2018/08/17 at 6:47 ص (UTC 3) رابط التعليق
عودتها تثلج الصدر واختفائها يدمي القلب
يشكر جهاز الأمن و يجب التأكد من المحرضين لها علي الغياب و عقابهم