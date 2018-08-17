(علماء السودان) تطالب البنك المركزي بفك السيولة للعملاء

طالبت هيئة علماء السودان البنك المركزي بفك السيولة في الصرافات والبنوك السودانية بصورة تمكن العملاء من توفير احتياجاتهم لعيد الفداء العظيم.
وحث بروفيسور محمد عثمان صالح رئيس هيئة علماء السودان في تصريح لـ(سونا) بنك السودان على الإسراع لإنجاز هذا الأمر حتى لا تضيع المقاصد الشرعية لهذه المناسبة الدينية العظيمة بين شراء الأضحية وانتظار المصارف والصرافات لتفرج عن هذه السيولة.
وقال صالح إن مثل هذه القرارات، أي قرارات تجفيف السيولة في الصرافات والبنوك، من المفترض أن تخضع لمراجعات مستمرة وتضمن استثناءات يراعى فيها حلول مثل هذه المواسم وأحوال المواطنين حتى لا يكون أداء شعيرة الأضحية قاصرا على طبقة الأثرياء.
1 التعليقات
Sabir
2018/08/17 at 6:11 ص (UTC 3) رابط التعليق
هيئة ( علماء ) السودان
هل تعلمون أنَّ المصارف ( والبنوك ) الآن في إجازة ؟؟؟