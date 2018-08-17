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رياضية

2018/08/17

2018/08/17


السودان يودع تصفيات سيكافا للناشئين بخسارة مذلة



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ودع منتخب السودان تحت 17 عاما، تصفيات منطقة إقليم سيكافا، المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا، بالخسارة (5-0)، أمام نظيره التنزاني، في ثاني مباريات المنتخبين بالمجموعة (أ)، بالملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، التي تستضيف التصفيات بمشاركة 9 فرق.

النتيجة رفعت رصيد المنتخب التنزاني إلى 6 نقاط متصدرا المجموعة (أ)، ومتأهلا لدور الأربعة إلى جانب المنتخب الرواندي، الذي يملك نفس الرصيد ويتخلف بفارق الأهداف، فيما بقى السودان بلا رصيد.
وكافح السودان كثيرا لمجاراة المنتخب التنزاني، الذي لعب بنضج كبير وخبرة وسرعة، تفوقت تماما على لاعبي السودان، خاصة اللاعبين أمشير أكاندي صاحب القدم اليسرى الذي صنع معظم الأهداف، والمهاجم كيلفين الذي رفع رصيده إلى 3 أهداف.

وسيخوض منتخب السودان، نظيره بوروندي، في لقاء تحصيل حاصل، السبت.

كووورة

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