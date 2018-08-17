أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 17 أغسطس 2018م
الأخبار
جهاز الأمن يسترد الطالبة صفاء الدين زين العابدين من مدينة الجنينة
انتشال جثامين “6” تلاميذ من ضحايا حادثة مركب نهر النيل
شلل تام في حركة المرور وانعدام للمواصلات بالخرطوم
مواطن يشرع في قتل شرطي أثناء تنفيذه أمر إخلاء منزله بأم درمان
رئيس الوزراء يطمئن على موقف توزيع المشتقات البترولية
حريق محدود في منزل الزعيم الأزهري بأم درمان
الإيقاد: توافق حول صلاحيات الرئيس ونوابه في مفاوضات فرقاء الجنوب
آخر لحظة
الأمن يكشف لغز اختفاء الطالبة صفاء
البشير إلى نهر النيل لمواساة أسر حادثة المركب
وصول “4” طائرات إغاثة مصرية للسودان
والي نهر النيل: سنلزم مدراء المدارس بالتواجد مع التلاميذ في المركب
المركزي يوجه بتغذية الصرافات خلال عطلة العيد
البرلمان: حلول وزراء القطاع الاقتصادي لأزمة الخبز “ترقيعية”
وزير يتنازل عن راتبه لصالح المتضررين من السيول والأمطار
محكمة الفساد تستبعد شاهدة في قضية تسريب “الكيمياء”
الانتباهة
الأمن يعثر على طالبة الطب المختفية بالجنينة
إعلان الحداد “7” أيام على فاجعة غرق “23” تلميذاً..تفاقم أزمة السيولة
المالية: ندعم جوال الدقيق بـ”250″ جنيهاً من خارج الميزانية
حفر آبار في العاصمة لسحب مياه الأمطار مستقبلاً
برلماني” معظم الشباب في العاصمة عندهم “نفسيات”
المجهر السياسي
اندلاع حريق في منزل الزعيم “الأزهري” وإصابة “4” من أفراد أسرته
انتشال جثث “4” من أطفال حادثة البحيرة بنهر النيل
بنك السودان يقرر سريان عطلة العيد من الأحد
تشريد أكثر من “3” آلاف طالب وطالبة بسبب إغلاق مدارس دار العلوم بالقضارف
وزير الخارجية إلى جوبا اليوم حاملاً رسالة للرئيس سلفاكير
التيار
“التيار” ترصد مشاهد صادمة لماسأة تلاميذ مدرسة أساس
الأمن يستعيد طالبة طب اختفت في ظروف غامضة
الاكتظاظ المروري يخنق الخرطوم
رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والحرفيين: البعض يحاول تشويه صورتنا قبل المعركة الانتخابية
جوبا تقاطع الاجتماعات والمفاوضات تدخل طريقاً مسدوداً
الجريدة
الشرطة تحتجز أطفالاً بسبب احتجاجات أهلية بالأزهري
ارتفاع الوفيات وسط الحجاج السودانيين إلى ثلاث
والي شمال دارفور يحذر المسؤولين والوزارات من الفسا
برلماني: جهات داخل الوطني تسعى للتنصل من الحوار
المركزي يوجه البنوك بتغذية الصرافات الآلية بالنقود
ناشطون بكسلا يتهمون السلطات بمنعهم من مساعدة الأهالي
باج نيوز