شباب الوطني والحركة الشعبية يبحثان تطوير العلاقات

بحث الأستاذ محمد الأمين أحمد، أمين أمانة الشباب الاتحادية بالمؤتمر الوطني اليوم بمكتبه بالخرطوم مع الأستاذ/ أمانويل جوزيف رئيس تجمع شباب الحركة الشعبية بجنوب السودان، آفاق التعاون بين شباب البلدين الشقيقين وسبل دعم العلاقات المشتركة بينهما وتطويرها .
وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء أكد الأستاذ جوزيف رئيس تجمع شباب الحركة الشعبية بجنوب السودان أن الجانبين اتفقا على تكوين لحنة مشتركة لتقييم تنفيذ مذكرات التفاهم والبرتكولات الموقعة بينهما وتسريع تفعيل ما لم ينفذ منها ووضع خطط لتنظيم المؤتمر الشبابي بين البلدين، مبيناً أن الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني سيرعيان تظيم لقاءات مشتركة بين أحزاب الحوار الوطني السودانية المشاركة في حكومة الحوار الوطني ونظيراتها الجنوبية المشاركة في الحكومة الانتقالية هناك.
وأكد جوزيف أن تجمع شباب الحركة الشعبية وشباب المؤتمر الوطني سيكونان جسراً لإشاعة السلام والمحبة بين شعبي السودان وجنوب السودان.
وعلى صعيد متصل أوضح الاستاذ/ فضل الله رابح الأمين السياسي/ لشباب الوطني أن اللقاء امتداد للقاءات سابقة تمت بين الجانبين في إطار التحضير للمؤتمر الشبابي بين البلدين الذي سيعقد بالخرطوم منتصف أكتوبر المقبل، مؤكدا أن اللقاء أمن على الاتفاق الموقع سابقاً بين شباب الوطني والحركة الشعبية في مارس من العام 2017م ويحتوي على ستة بنود رئيسية تتعلق بالتعاون الاقتصادي وتفعيل العمل الشبابي والثقافي والرياضي وبناء علاقات اقتصادية قوية بين شباب البلدين، مجدداً التأكيد على استعداد شباب الوطني للتعاون مع شباب الحركة الشعبية في القضايا الإستراتيجية والعمل الخيري والطوعي في معسكرات اللجوء، مؤكداً أن السودان وجنوب السودان يتمتعان بعمق تاريخي يجمعهما في الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً لموجهات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب بتعزيز العمل المشترك بين شباب البلدين لإسناد عملية السلام والاستقرار بين البلدين ومعالجة القضايا الشبابية المشتركة وتقديم تجربة السودان في الحوار والوفاق الوطني لشباب دولة الجنوب وتجربة شباب السودان في مجالات التدريب والتأهيل والاستقرار.
سونا