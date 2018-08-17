الشرطة تحجز أطفالا خمس ساعات بسبب احتجاجات أهلية بالازهري

احتجزت قوات الشرطة السودانية بمنطقة الازهري بالخرطوم 8أطفال تتراوح اعمارهم ما بين السابعة وال 11 عاما لنحو خمس ساعات وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اهالي مربع 17 بالازهري لمنع تغول سماسرة الاراضي حول ميدان عام بالمنطقة وبيعه.
ونشب نزاع – بحسب صحيفة الجريدة – بين أهالي الحي وأحد سماسرة الاراضي حول الميدان الذي يقول الاهالي بانه متنفس للحي خاصة خلال الاعياد والاحتفالات العامة وحصص الرياضة البدنية لتلاميذ مدرسة الاساس بالمنطقة .
وقالت لجنة شباب الحي انها اتصلت بمفوضية حقوق الانسان لحماية الاطفال وحماية حقوق اهالي الحي في الميدان.
الخرطوم (كوش نيوز)