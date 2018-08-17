طالبه الطب المختفية تستولي على مجوهرات وأموال والدتها وتوصي افراد اسرتها بالحب

كشفت رسالة وجهتها طالبة الطب التي اختفت مؤخرا وتم العثور عليها بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور – كشفت عن استيلائها على مجوهرات ومبالغ مالية تخص والدتها – موضحة في رسالتها – حسب السوداني – انها قامت باخذها لان لا شيئ يمكن ان يتم بدون مال وهي في حاجة الى المال.
وكانت الطالبة بجامعة الزعيم الازهري صفاء عمر زين العابدين قد أكدت في رسالتها لاسرتها بانها خرجت بمحض ارادتها ولا احد مسؤول عن خروجها وانها تنوي بدء حياة جديدة واوصت افراد عائلتها بان يحبوا بعضهم بعضا .
يذكر بان الطالبة اختفت الاسبوع الماضي ولم يعثر عليها الا يوم الخميس بالجنينة بواسطة قوات جهاز الامن والمخبارات الوطني التي احضرتها الى الخرطوم على متن طائرة وكان في انتظارها والدها الذي حضر من السعودية وقطع رحلة عمله بحثا عن ابنته.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
محمد
2018/08/17 at 12:38 م (UTC 3) رابط التعليق
قلة ادب
محمود
2018/08/17 at 1:20 م (UTC 3) رابط التعليق
ده ثمن غربة الوالد. نسأل الله أن لا يحوج أي سوداني للهجرة