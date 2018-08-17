توقعات بانهيار عدد كبير من المباني بالخرطوم بسبب حديد تسليح مغشوش مهرب من ليبيا

توقع المدير العام للهيئة القومية للمواصفات والمقاييس السابق ومدير ادارة بحوث المستهلك بالجمعية السودانية لحماية المستهلك الدكتور ابراهيم محمد احمد – توقع انهيار عدد كبير من المباني حالة استمرار وجود السيخ المغشوش والمخالف للمواصفات بالاسواق منوها الى وجود اثار سالبة على البناء .
وأقرت الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس – بحسب التيار – بعدم مطابقة كميات ضخمة من السيخ المهرب من دولة ليبيا للاراضي السودانية في الوقت الذي أعلن فيه عدد من المنتجين المحليين لسيخ التسليح عن توقفهم عن الانتاج مطلع سبتمبر المقبل حال عدم البت في الامر من قبل الجهات المختصة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
عمك تنقو
2018/08/17 at 2:29 م (UTC 3) رابط التعليق
طيب وين الحكومه؟ ول حاميها حراميها