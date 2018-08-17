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منوعات

2018/08/17

2018/08/17


موقع ارصاد بريطاني يرصد تكتلات من السحب تتجه للسودان متوقعا هطول امطار لثلاثة أيام



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قال موقع الارصاد الجوي البريطاني ان الفرصة تظل واسعة للزوابع الرعدية والامطار في معظم انحاء البلاد يوم الجمعة والسبت والاحد فيما عدا اقصى شمال الولاية الشمالية فيما تظل درجات الحرارة العظمى في حدود 38درجة مئوية ترتفع الى 44درجة في دنقلا ووادي حلفا 43.

الى ذلك اظهرت صور الاقمار الصناعية – حسب التيار – اظهرت تكتلات من السحب تتجه الى السودان من ناحية الشرق من المرتفعات الاثيوبية ومن الجنوب الغربي من دولة الجنوب السودان .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

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        الاغيبش

        2018/08/17 at 1:38 م (UTC 3) رابط التعليق

        أين خرطة السودان كاملة ؟
        للأسف كل يوم يثبت هذا الموقع غير الاحترافي انه مصري وبامتياز. ..حتى في نقل الأخبار قص الخبر و لصقه ولصق صور لا تمت لموضوع الخبر بصلة. قرف يقرفكم يا معفنين

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