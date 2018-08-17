ربط حجاج الخرطوم ببصات بنظام التتبع الإلكتروني

أكد د. جابر إدريس عويشة ـ الوزير ـ المشرف العام على حملات حجاج ولاية الخرطوم على تسخير البعثة لكل ما يخدم الحجاج ويوفر راحتهم ويحقق الاستقرار لهم.
وقال عويشة لدى مخاطبته ختام الورشة التدريبية لنظام التتبع الإلكتروني لمسارات الطرق المصرح فيها بالمرور إلى المشاعر المقدسة التي شارك فيها أعضاء البعثة وأمراء الأفواج- حملتا الأوفياء والشاكرين-بالتنسيق مع مكتب الخدمة الميدانية ١٢٥ “سودان”، بحضور الأستاذ عمر مصطفى علي، رئيس حملات حجاج الخرطوم، قال إن تجويد الأداء وتطوير خدمات الحجاج يتطلب اتباع مناهج جديدة وتوظيف التقنيات الحديثة، موصيا بالاستفادة من مثل هذه المبادرات.
من جانبه أوضح المهندس عصام محمد أحمد، أمير حملة الأوفياء، أن الورشة المشتركة للحملتين تعنى بتدريب أمراء الأفواج بنظام التتبع الإلكتروني لمسارات حافلات الحجاج التي تقلهم إلى مشعري منى ومزدلفة وصعيد عرفة، مشيرا إلى أن أجهزة التتبع الإلكتروني المرتبط بنظام الترحيل لشركة النقل الجماعي التي تعاقدت معها بعثة حملات الخرطوم لنقل الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة، مؤكدا أن البرنامج يحد من الفاقد من البصات للنفرة ويقلل من التوهان بشعاب مكة والمشاعر المقدسة.
فيما أبان الأستاذ النظيف عبد الوهاب، أمير حملة الشاكرين، أن النظام يعد نقلة نوعية جديدة لاستخدام التقنيات الإلكترونية في أنشطة وبرامج حملات ولاية الخرطوم، مشيرا إلى أهمية تدريب أمراء الأفواج على النظام لاستخدامه في النفرة إلى منى وعرفات بهدف راحة واستقرار الحجاج ليتفرغ للعبادة وأداء مناسك الحج بسهولة ويسر.
سونا