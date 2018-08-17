فيضان النيل يهدد جزيرة توتي بعد الأمطار الأخيرة

داهم خطر الفيضان جزيرة توتي بالخرطوم بعد تسجيلها أمس الأول أعلى نسبة لكمية الأمطار التي هطلت بواقع(103) مليمتر بعد منطقة الرميلة بالخرطوم التي كانت أمطارها غزيرة بواقع(128.3)،حسب رصد الهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية بوحدة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية، في نشرتها عن موقف الأمطار التي ضربت ولاية الخرطوم لأكثر من (4) ساعات .
وقال مواطنون من توتي: إن الموقف بالجزيرة بات معقداً وصعباً، وإنهم باتوا يحترزون، مشيراً إلى تضامنهم المعهود في درء كوارث توتي. حيث عمل الشباب على تفريغ المياه من الشوارع الرئيسية والداخلية منذ الصباح حتى المساء والليل ، في وقت يرابط فيه آخرون جوار النيل لحجز أي فيضان بتقوية ( التروس) .
وسجلت مناطق العزوزاب والشجرة والكلاكلات بالخرطوم درجات عالية لهطول الأمطار الغزيرة بالخرطوم، فيما كانت الموردة والعرضة أكثر المناطق تضرراً في أم درمان ،وبلغت الأمطار ذروة شدتها في كرري بمنطقة الإسكان الحارة (95) الثورة. وكانت أدنى معدلات الأمطار في مناطق سوبا الحلة والحاج يوسف سوق (6) ،وأم ضوا بان.
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