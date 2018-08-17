الريال يتقدم بشكوى إلى “فيفا” بسبب مودريتش

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، اتخاذ إجراء قانوني يدين فيه نادي إنتر ميلان الإيطالي، بسبب محاولاته التوقيع مع نجم خط وسط الفريق، الكرواتي لوكا مودريتش.
واكدت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، إن العلاقة بين النادي الملكي والنادي الإيطالي وصلت إلى حالة من التوتر، ليقرر “الميرنغي” اتخاذ إجراء في هذا الصدد، بإدانة إنتر في “فيفا” بسبب المفاوضات مع اللاعب.
وجاء غضب ريال مدريد بسبب اتصال “النيراتزوري” مع لاعب له عقدٌ سارٍ حتى الآن، وهو ما يخول للريال اتخاذ إجراءات قانونية، التي قررها فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، رغم العلاقات الجيدة بين الناديين، وغلق سوق الانتقالات في إيطاليا يوم الجمعة.
وقبل انطلاق كأس السوبر الأوروبي، أغلق إيميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات في ريال مدريد، الباب نحو انتقال اللاعب، مؤكداً عدم وجود احتمالية لرحيله، فيما ألمح النجم الكرواتي من جهته لبقائه مع النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم ارتباطه القوي في الفترة الأخيرة، بالرحيل عن “سانتياغو بيرنابيو”، والانتقال للعب في صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي.
العربي الجديد