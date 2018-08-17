السنوسي يطالب الشباب بتقديم النموذج في “طهارة اليد”

طالب مساعد رئيس الجمهورية، “إبراهيم السنوسي”، الشباب بتقديم النموذج في طهارة اليد، والعمل على التوظيف الأمثل لموارد وثروات البلاد، والمضي قدماً في إقرار دولة الحكم الرشيد، وأضاف: ” نريد أن تكون أيادي الشباب عفيفة لأنهم أمل السودان”.
وشدد “السنوسي” خلال مخاطبته، أمس (الخميس)، فعاليات برنامج الوثبة الثانية لقوافل الاتحاد الوطني للشباب السوداني، لدعم ومساندة متضرري الأمطار والسيول والفيضان في ولايتي غرب كردفان وكسلا، شدد على أهمية تكاتف الشباب سياسياً وإطلاق المبادرات لخدمة المجتمعات.
وأكد بأن على الشباب السوداني الجد في إنفاذ مشروع السلام الوطني، وإيقاف نزيف الدم، وتفجير الطاقات نحو التنمية والإعمار ، وبسط الاستقرار والأمن، موضحاً بأن الدولة تعول على الشباب في نهضة السودان وتقديم نماذج الطهارة والعفة في كافة الأعمال.
وحث “السنوسي”، بحسب جريدة المجهر السياسي الصادرة يوم الجمعة رجال الأعمال والخيرين إلى تضافر الجهود وخلق شراكة مجتمعية مع الدولة، من خلال إغاثة وإعانة المحتاجين والفقراء ومتضرري الكوارث الطبيعية، مبيناً بأن الدولة لا يمكنها فعل كل الأشياء لوحدها، مشيراً إلى أهمية السند الشعبي والمجتمعي في الملمات.
الخرطوم (كوش نيوز)