أغرب طلبات المسافرين الأثرياء على متن الطائرات الخاصة

كشفت شركة طيران NetJets التي تقدم خدمة استئجار الطائرات النفاثة الخاصة، عن أغرب طلبات العملاء الذين ينتمون للطبقة الغنية في معظم الأحيان.
وشملت العديد من رغبات العملاء تلبية احتياجات حيواناتهم الأليفة بشكل مبالغ به، حيث طلب أحد المسافرين من أوروبا إلى أميركا أن تهبط الطائرة قبل وصولها إلى وجهتها لأن كلبه بحاجة لتنشق بعض الهواء النقي، وامتثل الطيار لرغبته موقفًا الرحلة قليلًا ريثما أنهت الكلبة نزهتها على البر.
كما طلب أحد المسافرين تزويده بأنواع متعددة من أشهى المأكولات، بما فيها السندويشات باهظة الثمن والفواكه والخضروات الطازجة، إلا أنه لم يأكل منها قضمة واحدة بل قدمها جميعها لببغائه الأليف، في حين استأجر مسافر آخر طائرة بأكملها لنقل خنزيره من وإلى أحد المعارض الريفية، وفقًا لموقع “إندبندنت”.
ولم تقتصر الطلبات الغريبة على محبي الحيوانات إذ أن بعض المسافرين حولوا الطائرات الخاصة إلى ما يشبه عربات الشحن أو سيارات الأجرة، حيث طلب أحدهم من NetJets شحن صناديق متعددة من البسكويت الذي يستمتع بتناوله على متن رحلاتها إلى منزله، بعد أن اكتشف عدم توفره في بلده الأصلي، في حين استأجر آخر طائرتين من نوع Bombardier Global 6000s لنقل ممتلكاته من بلد إلى آخر.
وقد يشعر مدمنو مشاهدة المسلسلات التلفزيونية بالحسد قليلًا بعد أن يسمعوا رغبة المسافر الذي طلب من الطاقم تحميل موسم كامل من مسلسل The Crown الشهير الذي يبث على “نتفليكس”، أثناء رحلته في الطائرة التي استأجرها ليسافر عبر القارات.
وطلبت إحدى العائلات المكونة من 36 شخصًا بينهم أطفال، أن تزود الطائرات الـ 4 التي استأجرتها والتي يفترض أن تحط جميعها في أورلاندو في الوقت نفسه، بمجموعة كاملة من ألعاب ديزني التي توفر للطفل متعته القصوى في رحلة لن ينساها طيلة عمره.
ولم تخل طلبات الركاب حتمًا من الرغبة بالتوقف في بعض الأماكن للاستمتاع بالمناظر الخلابة في الأسفل، إلا أن هذا النوع من الطلبات تحديدًا هو ذاك الذي لن نختلف عليه جميعًا على الأرجح.
العربي الجديد