“ندى القلعة” تسمح لـ(محمد بشير) بترديد كل أغانيها

قالت الفنانة “ندى القلعة” إنها تسمح للفنان الشاب “محمد بشير” الشهير بـ(الدولي) بترديد كل أغانيها، وأضافت: (محمد فنان ناجح ومهذب وبحب غناي من قبل ما يبقى فنان وعارفه إنو بغني غناي في حفلاتو وسمحت ليهو بكدا وأي أغنية ملكي ممكن الدولي يغنيها مع إني معروف عني إني ما بفضل أي زول يغني أغاني) .
وبحسب صحيفة المجهر تمنت “القلعة” لـ”محمد بشير” كل التوفيق في مشواره الفني داعية المولى أن تراه دائماً في المقدمة، وعلى صعيد آخر، أعلنت “ندى” الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامناً مع أسر التلاميذ الذين إستشهدوا في غرق مركب بالولاية الشمالية، وقالت إنها لم تستطع حبس دموعها عندما تلقت الخبر .
الخرطوم (كوش نيوز)