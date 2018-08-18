بدء التحقيق في وفاة تلميذات بمدرسة أمبدة

بدأت لجنة كونها تشريعي الخرطوم التحقيق في وفاة تلميذات بانهيار حائط عليهن بمدرسة الصديق الخاصة بمنطقة أمبدة .
وتوفيت ثلاث تلميذات بصورة مأساوية عقب سقوط حائط أحد الفصول عليهن وتسبب في وفاتهن الأسبوع الماضي .
وقالت رئيسة اللجنة نجاة كرداوي بحسب صحيفة الإنتباهة إن اللجنة ستستدعي وزير التربية والتعليم بالخرطوم بجانب معتمد أمبدة وجهات ذات صلة بالحادثة للتحقيق معهم .
وأوضحت نجاة أن اللجنة تعتزم زيارة المدرسة لمراجعتها والوقوف على حالة بقية الفصول ، وقالت إن هذه حادثة كبيرة ومفجعة ولا تتحمل أي تأخير .
الخرطوم (كوش نيوز)