إرتفاع الأسعار وضعف في شراء الأضاحي بمدني

وقفت وكالة السودان للأنباء صباح اليوم على حجم القوى الشرائية وأسعار خراف الأضاحي بعدد من الأسواق بمحلية مدني الكبرى .و أكد التاجر علي يوسف بسوق مواشي الشريف يعقوب بشرق مدني أن القوى الشرائية مازالت ضعيفه والإقبال محدود ولفت إلى أن أنواع الخراف المتوفرة لديهم هى البلدية والدباسي حيث بلغ سعر الخروف الجدع 4.5 ألف جنيه مقارنة بمبلغ 3 ألف جنيه في العام الماضي والتني بمبلغ 5.5 ألف جنيه بدلاً عن 3.5 ألف جنيه في العام الماضي وأكد أن هذه الخراف مربية علي العلف المكثف ومطعمة بكل الجرع المطلوبة لصحتها. وأشار التاجر ناصر عبد الله من منطقة العريباب إلى أن الأنواع المتوفرة لديهم الخراف البلدية حيث بلغ سعر الرباع (عمر سنتين) 6 ألف جنيه مقارنة بمبلغ 3.750 جنيه في العام السابق والجدع (عمر سبعة شهور) بمبلغ 4 ألف بدلاً عن 2.7 ألف جنيه في العام السابق كذلك الأنواع الأخرى الحمري بمبلغ 3.6 ألف جنيه بدلا من 2.5 ألف جنيه للعام السابق والأشقر القرجاوي الصعيدي بمبلغ 3.8 ألف جنيه بدلاً عن 2.3 ألف جنيه في العام السابق وأكد أنها سليمة ومطعمة بكل الجرع الوقائية . وأوضح التاجر أسامة محمد أن الأنواع المتوفرة لديه هي أشقر الصعيد وابرق البطانة وحمري الغرب وأحمر الدمازين وكل الأعمار من(جدع وتني ورباع وسديس وجامع) وبأسعار تتراوح بين 3.6 ألف جنيه إلى 6.3 ألف جنيه حسب الاحجام . وفي سوق الكريبة أكد التاجر عبد الغفار أحمد توفر نوعين من البلدي هما الدباسي أبرق البطانة وأشقر المناقل إضافة للحمري والوتيش
بأسعار تتراوح بين 4 – 4.5 – 5.5 ألف جنيه وفي العام السابق كانت 3.2 – 3.5 – 4.7 الف جنيه وذكر أن جمعيها مطعمة ومدفوعة رسوم دخول السوق من قبل إدارة الثروة الحيوانية .
سونا