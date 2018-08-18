مدرب ناشئي السودان الكرواتي يبرر الخسارة أمام تنزانيا

برر الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش، المدير الفني لمنتخب السودان تحت 17 سنة، خسارة الفريق أمام منتخب تنزانيا بنتيجة (0-5) الخميس الماضي، بتصفيات منطقة سيكافا المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.
وقال لوجاروشيتش، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: “واجهنا منتخبًا جيدًا ومنظمًا، كما أنه تفوق علينا خلال اللقاء”.
وأضاف: “جئنا لهذه البطولة كي نتعلم، وحتى يتطور المنتخب في المشاركات المقبلة”.
يذكر أن منتخب السودان للناشئين كان قد خسر مباراته الأولى أمام رواندا، بينما تتبقى له مباراة واحدة، بعد غدٍ السبت، أمام نظيره البوروندي.
صحيفة السوداني.