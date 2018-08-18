إكتمال الترتيبات لإستئناف تجارة الحدود مع جنوب السودان

أكدت وزارة التجارة إكتمال كافة الترتيبات لإستئناف تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان، بعد إكتمال عملية السلام بين الفرقاء الجنوبيين، مبينة أن تحقيق الإستقرار بدولة جنوب السودان سيزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال الصادق محمد على وزير الدولة بوزارة التجارة لـ(smc) إن الخرطوم أكملت كافة الترتيبات الإدارية لتحديد المعابر التجارية مع جنوب السودان كاشفاً عن لجنة مشتركة مع الجانب الجنوبي لوضع الأسس التجارية ومعالجة القضايا العالقة خاصة في مجال التجارة بالبلدين.
وأوضح محمد على، أن تحقيق السلام يعمل على تنشيط حركة التجارة بين الخرطوم وجوبا متوقعاً إرتفاع حجم التبادل بعد إستقرار الأوضاع بجنوب السودان.
الخرطوم (smc)