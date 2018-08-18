الدوري الانجلليزي…انتصار هام لتشيلسي في ديربي لندن امام ارسنال

حسم تشيلسي ديربي لندن لصالحه بعد الفوز على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.
انتصار رفع رصيد تشيلسي لست نقاط من مباراتين وأبقى آرسنال دون أي رصيد من النقاط.
ديربي لندن | تشيلسي يجتاز آرسنال في ماراثون ستامفورد بريدج
تشيلسي يدين بالفوز للاعبيه الإسبان بعد أن سجل بيدرو وموراتا وألونسو ثلاثية البلوز فيما كانت أهداف آرسنال من نصيب مخيتاريان وأيوبي.
والآن مع اختيارات جول دوت كوم للأفضل والأسوأ في المباراة.
لن يُنكر أحد أخطاء ألونسو الدفاعية الكارثية والتي ستكلف تشيلسي الكثير أمام فرق أكثر قوة، فالظهير الإسباني كثيرًا ما يتقدم للأمام تاركًا خلفة مساحة كبيرة تسبب كثير الأزمات.
في نفس الوقت، فالمردود الهجومي الكبير لألونسو منذ انضمامه لتشيلسي كان حاسمًا في عديد المباريات خلال الموسمين الماضيين واليوم نجح في صناعة الهدف الأول قبل أن يقتنص الثلاث نقاط للبلوز في نهاية المباراة.
ألونسو سدد ثلاث كرات على المرمى وصنع فرصتين للتسجيل إلى جانب لعب ثلاث كرات عرضية.
ألونسو مرر الكرة 70 مرة بدقة 87.1%، استخلص الكرة ست مرات ومنع هدمتين لآرسنال.
وظيفة المهاجم أن يسجل الاهداف بالتأكيد وتختلف جودةته على قدر الفرص الصعبة التي يسجلها، ولكن ما رأيناه من أوباميانج اليوم كان أصعب من كل هذا.
أوباميانج أهدر ثلاث فرص محققة للتسجيل منها اثنتين أمام مرمى خالي ومن مسافة قريبة كانت منها كفيلة بخروج آرسنال فائزًا أو متعادلًا على الأقل.
أوباميانج سدد أربع كرات بدقة تسديد 50%، وصنع فرصة واحدة للتسجيل ولم يقم بأي مراوغة ناجحة مع وقوعه في التسلل مرتين.
أوباميانج مرر الكرة 11 مرة فقط خلال اللقاء بنسبة نجاح 81.8%، لعب كرتين عرضيتين لم تكن أياً منهما صحيحة.
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