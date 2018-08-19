السودان: “الأمن” يُحبط أكبر عملية تهريب للنقد الأجنبي بمطار الخرطوم

أعلن مدير إدارة أمن مطار الخرطوم الدولي، العميد أبوعبيدة محمد، عن إحباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني مساء الجمعة، عملية تهريب “شنطة” عملات أجنبية مهرّبة إلى الخارج حوت حوالي “500.000” يورو، و”136.000″ دولار، و”1.230.000″ ريال سعودي .
وقال إن معلومات موثوقة توفرت لهم عن عملية تهريب عملة عبر إحدى رحلات شركات الطيران المعروفة، وأضاف أنه تم تحديد ومراقبة المشتبه فيهم داخل الصالات وحتى الصعود إلى الطائرة حيث لم تكن “الشنطة” معهم ما استدعى إنزال جميع الركاب وموظفي الطائرة وإعادة تفتيشهم وتفتيش الطائرة إلى أن تم ضبط “الشنطة” وحجزها مع حائزها “ح.م.ع.م” واثنين من الموظفين.
ووقف نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، الفريق جلال الدين الشيخ الطيب، ميدانياً على العملية يرافقه مدير الأمن الاقتصادي، وقال إن العملية تأتي متسقة مع الجهود المبذولة نحو مكافحة التهريب والتخريب بكافة أساليبه وأشكاله، وأشاد بالفريق الذي نفّذ العملية والمهنية العالية التي صاحبت التنفيذ في كافة مراحله، مؤكداً أن الجهاز سيبقى عيناً ساهرة ويداً باطشة بكل العابثين والمخرّبين للاقتصاد الوطني .
وأوضح مدير إدارة الإعلام، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمعروضات .
شبكة الشروق + وكالات