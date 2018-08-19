غيرت الصور التي بثها سعوديون عن طبيعة السودان نظرة عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي من السعوديين وبقية العرب – غيرت نظرتهم للسودان حيث تفاجأوا بجمال الطبيعة التي أبرزتها الصور المنشورة.
وكان نشطاء سعوديون قد قاموا برحلة في عدد من الولايات السودانية للسياحة والاستكشاف والتعرف على الطبيعة السودانية ، حيث أطلقوا على الرحلة (السودان بعيون سعودية) وقد وقفوا على جمال الطبيعة السودانية وسجلوا ما رأوه بالكاميرا والفيديو وبث ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي لينقلوا دهشتهم إلى البلاد العربية .
عبد الله آل شجاع أحد أفراد الفريق السعودي الذي قام بالرحلة ، أوضح لقناة العربية بأنه شخصياً تفاجأ بالتنوع الطبيعي والجمالي في السودان ، وذكر أن أكثر ما جذبه في السودان التنوع في الطبيعة وحياة الناس ، موضحاً بأنه كان يظن أن السودان مجرد صحراء قاحلة .
أحد المتابعين أشار إلى ضرورة تغيير الوجهة السياحية من تركيا والأردن والمغرب إلى السودان ، موضحاً بأن هذه الدول جميلة في طبيعتها ، ولكن السودان جمع بين جمال الطبيعة وجمال الأخلاق .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: الجمال يغير وجهة السياحة السعودية من تركيا والأردن إلى السودان