أبدى عدد من المغتربين من مشجعي الهلال بالمملكة العربية السعودية استيائهم من بعض أعضاء مجلس نادي الهلال ، موضحين بأنهم يتعاملون مع المشجع الهلالي المغترب بأنه (بقرة حلوب) ومصدر لجباية الأموال .وأضاف أحد المتحدثين لقناة الهلال بأن ما يتلقاه المغترب مقابل ما يعطيه ويمنحه للهلال هو ما يساوي (صفر) .
وطالب مشجعو الهلال من المغتربين بالجلوس معهم لوضع صيغة مناسبة لجمع المساهمات من الأهلة بالخارج بالتي هي أحسن – حسب تعبيرهم ,وفي السياق أوضح أحد مشجعي الهلال بأن ما تم انجازه فيما يخص ملعب الجوهرة الزرقاء يعتبر مفخرة ، موضحاً بأنه زار ملعب فريق برشلونة الأسباني ووجد أن هناك شبه كبير بين الجوهرة وملعب برشلونة .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: الهلال السوداني يتساوى مع برشلونة والمغتربون يعبرون عن استيائهم من مجلس إدارته