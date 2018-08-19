أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الاحد 19 أغسطس 2018م
الجريدة
اعتداء نظامي على طبيب يوقف العمل بمستشفى القضارف
مصر تمنع البصات السفرية السودانية من دخول القاهرة
فتوى لتمكين النساء من إرضاع فاقدي الرعاية الوالدية
تداعٍ اتحادي لترميم منزل الزعيم الأزهري
أزمة مواصلات واختناق مروري بالخرطوم
المركزي يكون غرفة عمليات لإدارة النقد خلال العيد
كسلا تؤكد تضرر “10” آلاف و”559″ أسرة من السيول
آلية مشتركة لضبط وتوزيع الدقيق لمخابز الخرطوم
آخر لحظة
ضبط مليون ريال سعودي و”500″ ألف يورو مهرّبة للخارج
فريق طبي سعودي ينقذ حياة حاج سوداني
مصرع وإصابة “33” في حادثين منفصلين بالعاصمة
تفاصيل مقتل طالب سوداني بالرصاص في أمريكا
التحرير والعدالة القومي يدعم ترشيح البشير
برطم يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين
الملك سلمان وولي العهد يعزيان في ضحايا غرق المركب بنهر النيل
اليوم التالي
“الأمن” يحبط أكبر عملية تهريب للنقد الأجنبي بمطار الخرطوم
مصرع وإصابة”34″ شخصاً في حادثي قطار وآخر مروري بأم درمان
انعدام السيولة بالصرافات الآلية و”المركزي” يكون لجنة للمتابعة خلال العيد
اكتمال الترتيبات لاستئناف تجارة الحدود مع جنوب السودان
برلماني يتهم وزيرة التربية بالجزيرة بمعاكسة قرار مجلس الوزراء
“الأرصاد” تتوقع هطول أمطار بكميات متفاوتة
الانتباهة
ضبط عملات أجنبية مهرّبة للخارج
“31” حزباً وحركة بجنوب دارفور توقع على وثيقة لترشيح البشير
مقتل”7″ أشخاص بحادث دهس قطار ببحري..ارتفاع مناسيب نهر الدندر
الركود يضرب أسواق الخرطوم..تعليق محادثات الجنوبيين لعطلة العيد
المركزي: المصارف تسلمت الأرصدة النقدية لتغذية الصرافات
وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان
أبو مدين: خلافات “الشعبية” ستزيد معاناة مواطني المنطقتين
المجهر السياسي
أمن المطار يضبط “500” ألف يورو و”136″ ألف دولار وأكثر من مليون ريال سعودي
مصرع وإصابة “10” أشخاص في تصادم قطار مع بوكس بـ”الكباشي”
اكتمال وصول الحجاج إلى مكة المكرمة بعدد تجاوز المليونين
“حميدة”: وفاة “4” وإصابة” 20″ شخصاً جراء تصادم شاحنة مع حافلة ركاب
ارتفاع كبير في مناسيب نهر الدندر
“مايكل مكواي”: توقع مسودة الجولة الثالثة اليوم
المستقلة
السيسي يعلن دعمه ترشيح البشير في “2020”
ضبط كمية كبيرة من العملات الأجنبية مهرّبة للخارج
أحزاب وفعاليات جنوب دارفور تتواثق وتتعاد على ترشيح البشير
“3” ألف وحدة سكنية لمتأثري السيول بكسلا
وزير الإرشاد يتعهد بتقديم أفضل الخدمات للحجاج
إكمال الترتيبات لاستئناف تجارة الحدود مع جنوب السودان
باج