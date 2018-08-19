البشير: موت أي طفل يهزُّ كل أهل السودان

قال الرئيس عمر البشير إن غرق تلاميذ منطقة (كبنة) بنهر النيل مصاب جلل وحزن لجميع السودانيين.
ولقي التلاميذ حتفهم بصورة محزنة ومأساوية غرقاً بعد انقلاب مركب كان يقلهم إلى مدرستهم قبل أيام، ورسم موتهم سواداً عظيماً في نفوس السودانيين، وأطلق مشاركون في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبات بإعلان الحداد الوطني ومحاسبة حكومة الولاية.
وأدى البشير واجب العزاء ومواساة أسر الأطفال أمس بالمنطقة, وذكر لدى مخاطبته أسر الضحايا وجموع المعزين المرابطين بموقع الحادث لانتشال الجثث، أن المصاب جلل وحزن لجميع أهل السودان.
وقال البشير: (إن الأطفال مستقبلنا، وموت أي طفل يهز كل أهل السودان, فكيف بهذا العدد الكبير من فلذات أكبادنا الذين اهتز لموتهم الناس في كل بقاع السودان)، وتابع قائلاً: (إننا أتينا معزين مثل كل سوداني أحزنه هذا المصاب الجلل، وأتينا كذلك لننقل لكم تعازي أهلكم الذين لم تمكنهم ظروفهم من المجيء إليكم).
وأثنى البشير على صبر أسر الشهداء وأهلهم، وقال: (لقد صبرتم صبر جميلاً وأنتم أهله، ورضيتم بقضاء الله وقدره، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم).
واقترح الرئيس البشير تسمية قرية الكنيسة باسم قرية الشهداء، ووجه كذلك ببناء مدرسة نموذجية مختلطة في القرية تحمل اسم شهداء البحيرة تخليداً للأطفال ضحايا الحادث. وقال: (نحن مع الخيار المحلي، ونوافق على كل المشروعات التي تضمنها، وقد صدرت خطابات الضمان للبدء في تنفيذها). ومن جهته قال ممثل أسر الشهداء عبد الرحيم البصير: (لم تبكنا المصيبة، ولكن أبكتنا دموع الرجال الذين جاءوا ليتقاسموا معنا الحزن).
وفي غضون ذلك أدى البشير صلاة الجمعة في موقع الحادث، ثم قدم العزاء لأمهات الشهداء, وأعلن عن تكفله بعمرة محرَّم لآباء وأمهات الشهداء، في حين أعلن والي الولاية تكفله بحج آباء وأمهات الشهداء في الحج القادم، والحداد في الولاية لعشرة أيام.
الانتباهة
1 التعليقات
ابو احمد
2018/08/19 at 11:42 ص (UTC 3) رابط التعليق
طيب موت السودان بهز منو يا بشير
لا حولة ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي كيزانك