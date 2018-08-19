صفوف طويلة للمواطنين أمام البنوك والصرافات الآلية

رصدت صفوفاً طويلة وازدحاماً غير عادي من المواطنين أمام مقرات البنوك والصرافت الآلية .
وبدا منذ الصباح الباكر ليستمر حتى منتصف الليل عند البنوك والصرافت التي توافرت فيها السيولة النقدية.
وبحسب جريدة “التيار” الصادرة يوم الأحد فقد أبلغ مواطنون عن فراغ غالبية الصرافات الآلية من وتعامل البنوك معهم معاملة سيئة للغاية ، في وقت أغلقت فيه افرع ابوابها بسبب الإجازة التي أعلنت يوم الخميس الماضي ، وقالوا أنهم اضطروا في تنظيم انفسهم في صفوف طويلة والدفع بأسمائهم للصرافين داخل (الكاونتر).
في وقت شكا فيه آخرون أنهم أجلو ا السفر الي ذويهم في الولايات لعدم توفر السيولة.
الخرطوم (كوش نيوز)